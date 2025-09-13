Debutto per la Refcam, il sindacato arbitri: “Più pressioni, ma senza tutele”

Oggi all’Allianz Stadium va in scena Juventus e Inter, ma oltre al campo l’attenzione sarà sulla Refcam, la microcamera che debutta nel nostro campionato dopo l’esordio al Mondiale per Club. Il dispositivo da 6 grammi, montato sull’archetto del microfono del primo ufficiale, offrirà immagini spettacolari durante riscaldamento: punizioni e azioni salienti, fornendo anche un segnale isolato al Var. "Un passo verso un calcio più immersivo", sottolinea l’Ad di Lega Serie A Luigi De Siervo, che parla di “esperienza coinvolgente e prospettiva unica dalla vista dell’arbitro”. Ma il Coordinamento nazionale arbitri Slc-Cgil, per voce di Giuseppe Fonisto, avverte: "La tecnologia come la Refcam aumenta responsabilità e pressioni sugli arbitri, la FIGC continua a non riconoscere un adeguato compenso e le giuste tutele economiche". Secondo Fonisto: "La Federazione trae nuovi introiti senza destinare risorse né all’attività di base né ai giovani arbitri. Gli arbitri non sono manodopera a costo zero: il valore economico generato appartiene agli arbitri e deve restare all’organizzazione arbitrale".