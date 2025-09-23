Dembélé conquista il Pallone d’Oro 2025, nella top 10 c’è anche un po’ di Italia

Parigi ha incoronato il suo nuovo re. Nella cornice del Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé ha sollevato il Pallone d’Oro 2025, battendo una concorrenza agguerrita e chiudendo una stagione memorabile con la maglia del Paris Saint-Germain. Per l’attaccante francese, protagonista assoluto delle vittorie nazionali e continentali del club, è la prima affermazione personale di questo calibro. Alle sue spalle si piazza il fenomeno spagnolo Lamine Yamal, secondo classificato e premiato anche con il Trofeo Kopa come miglior giovane dell’anno. Sul terzo gradino del podio il portoghese Vitinha, altro pilastro del centrocampo parigino, a conferma di un PSG dominante in questa edizione.