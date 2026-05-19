Il Derby della Mole mette di fronte due squadre con motivazioni molto diverse. Per il Torino la stagione è ormai finita da tempo, con la salvezza raggiunta senza particolari affanni. La Juventus, invece, si giocherà l’accesso alla prossima Champions League all’ultima giornata, sperando anche in un passo falso delle dirette concorrenti e con l’obbligo di vincere contro un Toro deciso almeno a salvare il salvabile di una stagione deludente, regalando ai tifosi la soddisfazione di una vittoria nel derby.

Di nuovo una crisi in panchina?

La stagione della Juventus è iniziata con Tudor e si concluderà con Spalletti. Il tecnico ha certamente restituito identità a una squadra smarrita, ma la sua permanenza sulla panchina bianconera nella prossima stagione non è ancora sicura, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2028. Nelle ultime ore si sono inoltre intensificate le voci su un possibile addio di Antonio Conte al Napoli. La Juventus starebbe valutando l’ipotesi di riportare a Torino l’allenatore che, sulla panchina bianconera, ha conquistato non pochi trofei. Prima di pensare al futuro, però, bisogna chiudere la stagione. Il derby della Mole avrà un peso diverso per le due formazioni, e intanto, negli spogliatoi bianconeri, continuano a risuonare le parole di Giorgio Chiellini dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato”.