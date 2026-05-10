Sembrava tutto pronto per la festa dello Slavia Praga, avanti 3-2 nel derby contro lo Sparta dopo una rimonta incredibile nonostante l’uomo in meno. Il paradosso? Proprio mentre i padroni di casa erano a pochi minuti da una vittoria che avrebbe potuto indirizzare in modo decisivo il campionato, sono stati i loro stessi tifosi a fermare tutto. A pochi minuti dalla fine, infatti, il match è stato interrotto per una maxi invasione di campo che ha acceso il caos sugli spalti e costretto arbitro e squadre a sospendere definitivamente la gara. Fumogeni, tensione con il settore ospiti e giocatori rientrati di corsa negli spogliatoi: una scena surreale proprio mentre lo Slavia stava assaporando un successo pesantissimo. Ora il club rischia sanzioni importanti e resta da capire se il risultato verrà omologato oppure trasformato in uno 0-3 a tavolino.