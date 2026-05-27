Nella stagione appena passata, il Genoa ha lottato per non retrocedere esattamente come il Torino. Ma, a differenza della squadra granata, si è reso conto ben prima che il progetto messo in atto in estate non stava dando i risultati sperati e ha avuto il coraggio di cambiare registro e puntare su un nuovo allenatore già da novembre. De Rossi è arrivato un po' a sorpresa e ha fatto rifiorire la squadra rossoblu, conquistando subito i tifosi con il suo gioco, le sue idee, la sua grinta.

Intervistato da Il Secolo XIX, Il Chief of Football del Genoa Diego Lopez ha espresso dichiarazioni sul tecnico, per lui da confermare: "Rappresenta il cambio, l’unione e l’unità. L’ho scelto per tre motivi: le sue qualità per allenare una squadra, l’aspetto umano e la profonda conoscenza della Serie A. Abbiamo un allenatore forte, con cui vogliamo costruire nel tempo per migliorarci, l’uomo giusto con cui creare un progetto serio, non di mesi ma di anni". Sul mercato, il Grifone vuole trattenere uno dei beniamini del tecnico: "Abbiamo le idee molto chiare su Baldanzi, è uno che cambia la squadra con la sua qualità, la sua visione. E in più ha dimostrato dna da Genoa, dote imprescindibile per i giocatore che vogliamo: lotta sulle seconde palle, pressa, ha tecnica, è già entrato nel cuore dei tifosi allo stadio e nel nostro". Se De Rossi è una sicurezza, il Genoa punta a rinnovare il contratto di Ekuban, Leali e Messias, tutti e tre in scadenza, e tutti e tre capisaldi dello spogliatoio e mentori ai più giovani sui valori e sul significato del Genoa.