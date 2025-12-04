Diogo Jota avrebbe compiuto oggi 29 anni: il ricordo del Liverpool

Nella giornata odierna, 4 dicembre 2025, Diogo Jota avrebbe spento 29 candeline. È il primo compleanno dopo la tragica scomparsa del portoghese, avvenuta lo scorso 3 luglio, quando perse la vita in un incidente stradale insieme al fratello minore André a Cernadilla, in Spagna. Dopo la sua morte, numerosi omaggi si sono susseguiti in sua memoria. Oggi lo ricorda sui social il suo ultimo club, il Liverpool: “Oggi, come ogni giorno, ricordiamo Diogo Jota in quello che sarebbe stato il suo 29° compleanno”, si legge. “Tutto il nostro amore, i nostri pensieri e le nostre preghiere continuano a essere con sua moglie Rute, i suoi figli, i suoi genitori e tutta la sua famiglia e i suoi amici, così come con quelli di suo fratello André. Per sempre nei nostri cuori, per sempre il nostro numero 20”.