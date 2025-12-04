Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news Diogo Jota avrebbe compiuto oggi 29 anni: il ricordo del Liverpool

NEWS

Diogo Jota avrebbe compiuto oggi 29 anni: il ricordo del Liverpool

Diogo Jota avrebbe compiuto oggi 29 anni: il ricordo del Liverpool - immagine 1
Un messaggio di affetto e vicinanza alla famiglia nel giorno del suo primo compleanno dopo la scomparsa
Matteo Curreri

Nella giornata odierna, 4 dicembre 2025, Diogo Jota avrebbe spento 29 candeline. È il primo compleanno dopo la tragica scomparsa del portoghese, avvenuta lo scorso 3 luglio, quando perse la vita in un incidente stradale insieme al fratello minore André a Cernadilla, in Spagna. Dopo la sua morte, numerosi omaggi si sono susseguiti in sua memoria. Oggi lo ricorda sui social il suo ultimo club, il Liverpool: “Oggi, come ogni giorno, ricordiamo Diogo Jota in quello che sarebbe stato il suo 29° compleanno”, si legge. “Tutto il nostro amore, i nostri pensieri e le nostre preghiere continuano a essere con sua moglie Rute, i suoi figli, i suoi genitori e tutta la sua famiglia e i suoi amici, così come con quelli di suo fratello André. Per sempre nei nostri cuori, per sempre il nostro numero 20”.

Leggi anche
Torino, il Milan perde una pedina importante per l’incontro di lunedì
Serie B, la Juve Stabia cambia proprietà: inizia l’era americana

© RIPRODUZIONE RISERVATA