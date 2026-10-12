Dal 2026/2027 è entrato in vigore il nuovo calendario internazionale FIFA che sostanzialmente modifica la gestione delle pause Nazionali. La novità principale è stata l'accorpare delle precedenti pause di settembre e ottobre in una unica maxi-sosta da tre settimane. Questo oltre a far scontenti i tifosi, che sono stati privati per sedici giorni della Serie A, non è piaciuto neanche alle Federazioni. Le squadre europee, impegnate con la Nations League, infatti hanno disputato ben quattro partite a testa, generando molti dubbi sui carichi di lavoro dei giocatori e sulla sostenibilità economica di questo nuovo calendario. Come riportato da Calcio e Finanza, giovedì 8 ottobre, si è tenuta una riunione tra le Federazioni calcistiche europee a Berlino. Qui diversi amministratori delegati e presidenti delle varie associazioni calcistiche hanno espresso le loro perplessità e hanno dichiarato la loro preferenza per la soluzione precedente. Tuttavia, il calendario è ormai stato approvato fino al 2030 e difficilmente vedrà cambiamenti.