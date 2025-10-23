Disastro Roma, la Fiorentina dilaga: i risultati delle italiane in Europa

In attesa della Serie A, in archivio anche il giovedì europeo. Conference League ed Europa League in programma per le squadre italiane, con Bologna e Roma attesa per quest'ultime e la Fiorentina a giocare per la prima. Alle 18 è toccato alla Viola, che sul campo del Rapid Vienna è riuscita ad imporsi con le reti di Ndour, Dzeko e Gudmundsson, arrivando così allo 0-3 finale. Allo stesso orario anche il Bologna ha ben performato in trasferta: contro l'FCSB in Romania a nulla è servita la risposta di Birligea ai gol di Odgaard e Dallinga che hanno firmato l'1-2. Disastro, invece, alle 21: in Europa League allo stadio Olimpico di Roma si è presentato il Viktoria Plzen. Contro i giallorossi di Gasperini i cechi sono riusciti a segnare due reti in tre minuti: Adu al 20' e Souaré al 22'. Dybala ci ha provato su rigore al 54', ma i capitolini non sono riusciti a ribaltare il risultato del primo tempo, di fatto concludendo il terzo turno con una sconfitta casalinga che sulla carta era tutt'altro che probabile.