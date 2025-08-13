Donnarumma risponde a Luis Enrique: rottura totale col Psg

Luis Enrique lo lascia fuori dai convocati, l’azzurro replica con una lettera su Instagram

Matteo Curreri 13 agosto - 13:03

In pieno avvicinamento ai nuovi campionati e nel fermento del calciomercato, la notizia che più sta facendo discutere è la separazione tra il Paris Saint-Germain e Gianluigi Donnarumma. Il numero uno della Nazionale italiana ha un contratto in scadenza a giugno 2026, ma le strade con il club parigino sembrano destinate a dividersi prima del previsto. Un segnale chiaro è arrivato alla vigilia della finale di Supercoppa UEFA di questa sera, 13 agosto 2025, che i vincitori della Champions League disputeranno contro il Tottenham, trionfante in Europa League. Donnarumma non è stato convocato e resterà a casa.

Luis Enrique: "Donnarumma top, però..." — La scelta porta la firma del tecnico Luis Enrique che, nella giornata di ieri, 12 agosto, lo aveva di fatto messo alla porta in conferenza stampa: "Senza dubbio Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo e come persona è anche migliore – aveva dichiarato l’ex allenatore del Barcellona – Questa però è la vita dei calciatori di livello. Decisioni che dobbiamo prendere insieme e di cui sono responsabile al 100%. È difficile, soprattutto quando parliamo di calciatori di questo livello, ma se fosse facile lo potrebbe fare chiunque. Sono scelte che nel mondo del calcio possono essere difficili da accettare. Decisione che ha a che vedere con il profilo del portiere che la mia squadra necessita".

Donnarumma: "Decisione che mi lascia deluso" — La risposta del diretto interessato non si è fatta attendere. Con una lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram, Donnarumma ha scritto: "Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain – esordisce l’azzurro, non senza una frecciata al suo ormai ex allenatore – Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato". Il portiere ha poi ringraziato Parigi per l’esperienza vissuta. Ora il suo futuro è aperto: il suo nome è destinato a essere uno dei più caldi nelle ultime settimane di mercato estivo.