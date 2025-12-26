Dramma in Ecuador, Felipe Caicedo pensa al ritiro dopo l’omicidio di un compagno

Un’esperienza a dir poco scioccante quella vissuta da Felipe Caicedo. L’ex conoscenza della Serie A - oggi 37enne - con le maglie di Lazio, Genoa e Inter, è da poco tornato in patria, in Ecuador, per giocare con il Barcelona Sporting Club di Guayaquil, dove aveva conosciuto il compagno Mario Pineida. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada. Con lui è morta anche la moglie, mentre la madre è rimasta ferita. Difficile riprendersi da un vuoto del genere, soprattutto in circostanze simili. Tanto che Caicedo, molto provato dall’accaduto, sta meditando il ritiro: "Molto probabilmente mi ritirerò – ha scritto sui social – non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio". Caicedo ha poi aggiunto: "Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive di momenti; quando ho deciso di venire qui, l’ho fatto più con il cuore che con la testa. Se avessi pensato con la testa, probabilmente non sarei venuto".
