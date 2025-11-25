Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor altre news È morto Lorenzo Buffon, leggenda del Milan e del calcio italiano

NEWS

È morto Lorenzo Buffon, leggenda del Milan e del calcio italiano

È morto Lorenzo Buffon, leggenda del Milan e del calcio italiano - immagine 1
Il celebre portiere degli anni ’50 si è spento a 95 anni a Latisana: cinque scudetti con il Milan, esperienze con Genoa, Fiorentina, Inter e in azzurro
Matteo Curreri

Triste notizia per il calcio italiano. È morto a Latisana, in provincia di Udine, all’età di 95 anni, Lorenzo Buffon, nome di spicco del movimento negli anni ’50. Per dieci anni è stato portiere del Milan, dal 1950 al 1960, con cui ha vinto cinque scudetti, ma ha indossato anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre a quella della nazionale italiana. Da quanto fa sapere la figlia Patricia, Buffon sarebbe morto per un improvviso arresto cardiaco. Era cugino di secondo grado del nonno di Gianluigi Buffon. I funerali si svolgeranno in forma privata.

 

Leggi anche
Brutta sorpresa per Vardy: ladri in azione nella villa sul Lago di Garda
Red Bull torna in Serie A dopo la fine del rapporto col Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA