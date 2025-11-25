È morto Lorenzo Buffon, leggenda del Milan e del calcio italiano

Triste notizia per il calcio italiano. È morto a Latisana, in provincia di Udine, all’età di 95 anni, Lorenzo Buffon, nome di spicco del movimento negli anni ’50. Per dieci anni è stato portiere del Milan, dal 1950 al 1960, con cui ha vinto cinque scudetti, ma ha indossato anche le maglie di Genoa, Fiorentina e Inter, oltre a quella della nazionale italiana. Da quanto fa sapere la figlia Patricia, Buffon sarebbe morto per un improvviso arresto cardiaco. Era cugino di secondo grado del nonno di Gianluigi Buffon. I funerali si svolgeranno in forma privata.