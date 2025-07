Europei 2032, allarme San Siro: lo stadio non è a norma UEFA

A Palazzo Marino summit tra Milan, Inter, Comune di Milano, FIGC e UEFA: si cerca una soluzione in vista della rassegna continentale che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia

Nella giornata di ieri, a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Milan, Inter, FIGC, UEFA e il sindaco Giuseppe Sala. Al centro del vertice, lo stato dello Stadio Giuseppe Meazza in vista degli Europei del 2032, che l’Italia organizzerà congiuntamente con la Turchia.

Il quadro emerso è preoccupante: San Siro non risponde attualmente ai requisiti UEFA e, allo stato attuale, non sarebbe idoneo a ospitare partite della manifestazione. L’impianto milanese è infatti ritenuto troppo datato per poter essere adeguato con interventi strutturali efficaci.