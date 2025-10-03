Europei U21, i convocati di Baldini per le qualificazioni: c’è Dellavalle

Non solo Azzurri, ma anche Azzurrini. In giornata sono stati comunicati i convocati per le prossime sfide di qualificazione del Gruppo E agli Europei Under 21, che l'Italia giocherà contro Svezia e Armenia. Tra le scelte del CT Silvio Baldini c'è soltanto un giocatore del Torino: si tratta del difensore Alessandro Dellavalle, ad oggi al suo secondo anno di prestito al Modena. Di seguito i convocati per gli Azzurrini.
Portieri: Martinelli, Mascardi, Motta.
Difensori: Bartesaghi, Dellavalle, Fortini, Guarini, Idrissi, Mane, Marianucci, Moruzzi, Palestra.
Centrocampisti: Berti, Cisse, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli.
Attaccanti: Camarda, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Pafundi.
