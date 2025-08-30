Ex Toro, Danilo D’Ambrosio annuncia il ritiro dal calcio: “Grazie a ogni squadra”

Con una lunga lettera pubblicata sui propri canali social, Danilo D'Ambrosio ha annunciato l'addio al calcio giocato. I tifosi del Torino lo ricorderanno per aver indossato la maglia granata tra il 2010 e il 2014, fu un'intuizione dell'allora DS Gianluca Petrachi che lo pescò nella Juve Stabia, formazione allora in C2 quando il Toro giocava invece in Serie B. Il difensore napoletano viene ricordato dai tifosi granata anche per il suo passaggio all'Inter nel gennaio 2014 quando forzò parecchio la mano per un trasferimento in nerazzurro prendendosi anche delle critiche. Nel club milanese ci è poi rimasto fino al 2023 e in seguito ha concluso la sua carriera con due stagione spese a Monza. In queste ore l'ex difensore del Toro ha annunciato l'addio al calcio giocato con questa lunga lettera pubblicata sul suo account Instagram, nella quale ringrazia anche tutte le squadre in cui ha militato.