Ex Toro: Gregucci è il nuovo allenatore della Sampdoria, Foti e Pozzi nello staff

La Sampdoria rinnova la propria panchina ufficializzando l'arrivo di Angelo Gregucci come nuovo allenatore della prima squadra. Nello staff tecnico saranno presenti anche Salvatore Foti come allenatore in seconda e Nicola Pozzi nel ruolo di collaboratore tecnico. C’è però un aspetto tecnico rilevante da sottolineare: Foti non ha ancora completato l’iter per ottenere il patentino da primo allenatore. Proprio per questo motivo, almeno formalmente, sarà inserito come viceallenatore. Si tratta di un grande ritorno dopo la breve esperienza condivisa nella fase finale della scorsa stagione, quando i due avevano fatto parte dello staff “manciniano” di Evani. Nel gruppo tecnico si rivede anche Nicola Pozzi, ex attaccante doriano, autore del gol decisivo nel playoff contro il Varese nel 2012 che valse l’ultima promozione in Serie A del club. Il suo ritorno a Bogliasco rappresenta un segnale forte di continuità con la storia recente della Samp. Le nuove scelte portano la firma del ds Andrea Mancini, che già in estate aveva provato a riportare in blucerchiato Foti e Lombardo (e in precedenza anche De Rossi), senza riuscirci per le diverse decisioni societarie che avevano portato alla nomina di Donati. Ora la dirigenza ha deciso di cambiare rotta, puntando su un progetto tecnico dal profilo più esperto e legato all’identità doriana. Da calciatore, Gregucci ha vestito diverse maglie importanti, tra cui quella del Torino, con cui disputò la stagione 1993/94, segnando anche un gol contro la Lazio, sua ex squadra.