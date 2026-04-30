Il futuro di Walter Mazzarri parlerà greco: il tecnico toscano potrebbe tornare in panchina e lo farebbe all'estero. L'ex Toro e Inter è in fase avanzata nella trattativa che potrebbe portarlo all'Iraklis Salonicco, storico club in terra greca, fresco di ritorno nella Super League nazionale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, mancano solo gli ultimi dettagli per la definizione del passaggio dell'allenatore classe 1961 alla terza squadra cittadina dopo Paok e Aris e nella massima serie ellenica. Mazzarri, senza squadra dal 19 febbraio 2024, tornerebbe a sedere su una panchina dopo l'esperienza del 2023/24 al Napoli. Il suo mandato più recente alla guida della squadra partenopea, infatti, è durato appena 97 giorni. Per lui furono fatali il pareggio interno con il Genoa e un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte in 17 partite, quando subentrò a Rudi Garcia a novembre. Ha invece allenato il Torino tra il 2018 e il 2020.