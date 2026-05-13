La Ternana cerca ancora una via per evitare il fallimento che fino a poche ore fa sembrava inevitabile. Dopo l’assenza di offerte per l’asta fissata dal tribunale, infatti, la situazione avrebbe registrato un cambiamento importante grazie a una decisione presa direttamente da squadra e dipendenti del club rossoverde.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i calciatori avrebbero firmato la rinuncia a una parte consistente degli stipendi arretrati, consentendo così di ridurre sensibilmente il monte debitorio della società. Una mossa che avrebbe convinto il tribunale ad autorizzare una nuova asta con condizioni economiche differenti e più sostenibili per eventuali investitori interessati all’acquisto della società umbra. Il taglio dei costi, che potrebbe aggirarsi attorno ai due milioni di euro, renderebbe la Ternana più appetibile sul mercato. Tra i gruppi che continuano a seguire la vicenda ci sarebbe anche quello legato a Fabio Splendori -Imprenditore italo-svizzero, CEO di QuoJobis Spa - oltre ad altri soggetti che potrebbero decidere di presentare un’offerta nei prossimi giorni. Restano ancora da chiarire i tempi della nuova procedura e l’entità precisa delle rinunce economiche effettuate, ma il gesto dello spogliatoio rappresenta un segnale forte nel tentativo di salvare il futuro del club rossoverde.