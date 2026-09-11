Il caso è rientrato. O, per meglio dire, il caos. Nel corso della gara contro la Roma, l'allenatore del club di Istanbul, Ismail Kartal, è stato colpito da una bottiglia in testa. La Procura ha rapidamente riconosciuto il soggetto e ha provveduto con le misure del caso. L'avvenimento ha però scosso il tecnico, che al termine della gara ha espresso la propria intenzione di dimettersi "per il bene del club". In seguito alle parole del presidente del Fenerbahce, nella serata di oggi, venerdì 11 settembre, è arrivata un'altra comunicazione del club.

Il comunicato ufficiale del Fenerbahce

"Informazione all'Opinione Pubblica. Il nostro Allenatore Tecnico, il Sig. İsmail Kartal, è al suo posto. La nostra squadra, domani alle ore 11.30, sotto la guida del nostro Allenatore Tecnico İsmail Kartal, proseguirà gli allenamenti per prepararsi alla partita contro il Gaziantep FK. Rendiamo noto all'opinione pubblica".