Il centrocampista inglese ottiene i primi minuti con il Gotzepe. Sfida tra ex Primavera
Belghali, lo sapete che...? (VIDEO)
Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni.
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