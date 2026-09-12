Il centrocampista inglese ottiene i primi minuti con il Gotzepe. Sfida tra ex Primavera

Andrea Novello
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Belghali, lo sapete che...? (VIDEO)

Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni.

Torino FC v AC Monza - Coppa Italia

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