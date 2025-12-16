Fifa Awards: Donnarumma miglior portiere, trionfo Dembélé

Il capitano della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è stato premiato quest’oggi ai Best FIFA Awards come miglior portiere del 2025. Una stagione straordinaria per il classe ’99, culminata con la vittoria della Champions League con il PSG prima del passaggio al Manchester City. «È un grande onore vincere questo prestigioso premio e ringrazio tutti coloro che hanno votato per me. Sono orgoglioso di essere stato scelto davanti a portieri eccezionali, per i quali nutro grande rispetto», ha detto il numero uno azzurro. «È stato un anno incredibile, che resterà a lungo nella mia memoria. Ora lavorerò per ottenere nuovi successi con il mio nuovo club».

Donnarumma è stato inserito anche nel miglior undici dell’anno, con Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes in difesa; Palmer, Bellingham, Vitinha e Pedri a centrocampo; Lamine Yamal e Dembélé in attacco. A essere incoronato miglior giocatore del 2025 è stato l’ex compagno di Donnarumma, Ousmane Dembélé. A completare il trio che certifica la stagione superlativa del PSG, il premio di miglior allenatore è andato a Luis Enrique.