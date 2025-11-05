Fiorentina, Goretti prende il posto di Pradè come direttore sportivo

In attesa di conoscere il sostituto di Stefano Pioli in panchina, la Fiorentina ha nominato il nuovo direttore sportivo. A prendere il posto del dimissionario Daniele Pradè sarà Roberto Goretti. Si tratta di una soluzione interna: il 49enne perugino, con un passato da dirigente di Perugia e Reggiana, lavorava nel club viola già dal giugno 2024, quando, scelto dallo stesso Pradè, era stato nominato direttore tecnico e capo dello scouting. Ad annunciare la promozione di Goretti a direttore sportivo è stata la stessa società gigliata attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola."