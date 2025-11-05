In attesa di conoscere il sostituto di Stefano Pioli in panchina, la Fiorentina ha nominato il nuovo direttore sportivo. A prendere il posto del dimissionario Daniele Pradè sarà Roberto Goretti. Si tratta di una soluzione interna: il 49enne perugino, con un passato da dirigente di Perugia e Reggiana, lavorava nel club viola già dal giugno 2024, quando, scelto dallo stesso Pradè, era stato nominato direttore tecnico e capo dello scouting. Ad annunciare la promozione di Goretti a direttore sportivo è stata la stessa società gigliata attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: "ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola."
tor altre news Fiorentina, Goretti prende il posto di Pradè come direttore sportivo
NEWS
Fiorentina, Goretti prende il posto di Pradè come direttore sportivo
La società gigliata ufficializza la nomina del 49enne perugino, in viola dal 2024 come direttore tecnico
© RIPRODUZIONE RISERVATA