Fiorentina, Kean rinnova: contratto fino al 2029 e clausola da 62 milioni

Stipendio raddoppiato per l’attaccante viola, reduce da 25 gol stagionali, dopo il no alle offerte arabe
Matteo Curreri

La Fiorentina, prossima avversaria del Torino in campionato, annuncia il rinnovo di Moise Kean. L’attaccante, con un passato nelle giovanili granata, ha prolungato fino al 2029 con stipendio raddoppiato da 2,2 a 4,5 milioni (bonus esclusi) e clausola rescissoria alzata da 52 a 62 milioni. Un segnale forte di fiducia reciproca, dopo che Kean ha rifiutato le offerte milionarie dall’Arabia scegliendo di restare in viola, successivamente a una stagione chiusa con 25 gol. L’intesa, favorita anche dai rapporti con l’agente Alessandro Lucci, è stata celebrata dal presidente Rocco Commisso: “Abbiamo fatto importanti sforzi economici, ma era fondamentale tenerlo con noi”. Lo stesso Kean ha ribadito la propria gratitudine: “Tutti hanno creduto in me, dai dirigenti ai tifosi. Il loro affetto è la mia motivazione per fare ancora meglio”.

