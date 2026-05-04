"Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che deve essere tramandata alle nuove generazioni per non disperdere il patrimonio di valori che quella squadra simbolo ha rappresentato". Così Gabriele Gravina e la Figc hanno ricordato la Tragedia di Superga nel giorno della memoria del Grande Torino, sottolineando come il ricordo di quella squadra vada oltre il campo, diventando un riferimento etico e sportivo per tutto il movimento calcistico italiano. Un messaggio che assume ancora più peso alla luce del momento attuale: Gravina, infatti, si è recentemente dimesso dalla guida della FIGC dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026 a causa della sconfitta contro la Bosnia, definendo la sua scelta "un atto di responsabilità". Nel ricordo del Grande Torino, dunque, non c’è solo memoria storica, ma anche un richiamo forte ai valori di responsabilità, appartenenza e identità che dovrebbero rappresentare il calcio italiano.