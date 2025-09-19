Adriano Galliani è a un passo dal ritorno al Milan. L'ex amministratore delegato rossonero sta per concludere l'accordo che lo vedrà entrare a far parte del club in qualità di superconsulente per il fondo RedBird. Il suo ruolo sarà principalmente di supporto a Massimiliano Allegri, con cui ha sempre mantenuto un ottimo rapporto e di consulenza strategica per la proprietà. L'ufficialità dell'ingresso di Galliani nel Milan è attesa a breve, ma è subordinata al closing per la cessione del Monza, previsto entro il 26 settembre. Una volta formalizzato il passaggio di proprietà, Galliani potrà lasciare il suo incarico attuale e iniziare questa nuova avventura con il club rossonero. Oltre al suo ritorno, si parla anche di un possibile reintegro di Mauro Bianchessi, ex responsabile dello scouting del Milan, nella struttura dirigenziale del club. I documenti sono pronti e l'attesa per il ritorno di Galliani e di altri volti storici si fa sempre più concreta.