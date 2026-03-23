Gattuso in conferenza: “Sono sereno… ma dobbiamo annusare il pericolo”

L’Italia scenderà in campo giovedì alle 20:45 contro l’Irlanda del Nord nel primo turno dei playoff per la qualificazione al Mondiale. Alla vigilia, il CT Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sulla partita e sul momento della squadra. Gattuso ha insistito sull’aspetto mentale: l’obiettivo è quello di mantenere serenità e lucidità nell’arco dei 90 minuti. Allo stesso tempo, il CT ha messo in guardia i suoi sulla pericolosità dell’Irlanda del Nord, squadra con poca qualità ma che metterà intensità e sarà difficile da affrontare soprattutto sui calci piazzati. Spazio anche alla scelta dello stadio, la New Balance Arena di Bergamo: una decisione voluta dallo stesso tecnico, che ha sottolineato come un ambiente più raccolto possa incidere positivamente sulla squadra.

Gattuso sugli infortuni e sulle sue scelte

Il CT ha commentato i convocati e gli esclusi, facendo anche il punto sugli infortuni, in particolare quello last minute di Federico Chiesa, che ha deciso di tornare in Inghilterra. "A Bastoni vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. Da ieri mattina è a Coverciano e sta lavorando per essere a disposizione per la partita di giovedì. La mia volontà è quella di creare un gruppo e ci sto riuscendo, tutti mi stanno dimostrando grande attaccamento. Per me questa era la soluzione migliore, a costo di rinunciare a giocatori che stanno facendo bene e si sarebbero meritati il posto come Zaniolo, Bernardeschi e Fagioli". Sulla questione infortunati ha proseguito: "Tonali oggi farà un lavoro a basso carico e spero di averlo a disposizione già domani. Mancini ha solo un affaticamento, Calafiori ieri ha sentito un dolorino ma non dovrebbe essere nulla di che. Chiesa si è presentato ma aveva qualche problema e sia io che lui abbiamo deciso che era inutile che restasse".