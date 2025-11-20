Gattuso: “L’Irlanda del Nord non molla mai. Stage? Non sta a me decidere”

Il ct sul sorteggio: “Sapevamo dei playoff, ora lavoriamo sulle nostre fragilità"

Matteo Curreri 20 novembre - 15:10

L'Italia troverà sul suo cammino verso i Mondiali della prossima estate l'Irlanda del Nord: questo il verdetto dei sorteggi di Zurigo per la semifinale dei playoff, che si disputerà il 26 marzo. Cinque giorni dopo si giocherà l'eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia, sicuramente in trasferta. "L'Irlanda del Nord è una squadra fisica, che non molla mai. Dobbiamo giocarcela", ha detto il ct azzurro Gennaro Gattuso a Sky in merito ai sorteggi. "Sapevamo che dovevamo passare dai playoff, dobbiamo migliorare. Guardiamo con fiducia in avanti".

Per quanto riguarda la possibilità di uno stage prima dell'incontro da dentro o fuori, Gattuso ha affermato: "Stage prima della partita? Non sta a me decidere, abbiamo un presidente. Io faccio l'allenatore. Certo che più giorni abbiamo, meglio è. Ora è la dodicesima giornata, ci rivedremo alla trentesima con i giochi già quasi fatti: da parte mia devo pensare a come stare a contatto con i giocatori, parlarci non solo di calcio e guardarli negli occhi".

Il monito di Gattuso è di "lavorare sulle nostre fragilità: quando facciamo le cose per bene siamo competitivi. Non ti puoi permettere di commettere errori come contro la Norvegia, la mia priorità è quella ed è un problema mio riuscire a migliorare questo aspetto; per il resto avremo tempo. Adesso studieremo gli avversari. Poi vedremo di fare meno danni possibili". Infine, le dichiarazioni su Federico Chiesa: "Chiesa? Io lo chiamo a ogni convocazione. Il problema non è Gattuso o il suo staff che non lo vedono, ma il problema ce l'ha lui, non noi".