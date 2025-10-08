Gedi, gli Agnelli-Elkann aprono alla cessione di La Stampa

Novità per quanto riguarda Gedi, il gruppo editoriale di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. Si sta infatti verificando un importante disimpegno. Come riporta ItaliaOggi, dopo la cessione di diversi giornali locali, il quotidiano torinese La Stampa sarebbe in vendita. Ci sarebbero già dei potenziali acquirenti. Davanti a tutti, il gruppo Nem (NordEst Multimedia), che aveva già rilevato diverse testate appartenenti il gruppo Gedi in Veneto. Non si esclude anche una possibile cessione di Repubblica, comprendenti anche Radio DeeJay e Radio Capital alla famiglia di armatori ed editori greci Kyriakou. Due possibili mosse della famiglia Agnelli-Elkann, primo azionista di Ferrari, Juventus e Stellantis, che condurrebbe alla fine dell'impegno editoriale.