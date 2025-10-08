Prosegue il percorso verso la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris. Genova Stadium S.r.l., la società partecipata in parti uguali da Genoa e Sampdoria, ha confermato con una nota ufficiale la collaborazione in corso con il Comune di Genova per dare nuova vita allo storico impianto di Marassi.
Genova Stadium, continua il progetto di riqualificazione del Ferraris
Il Ferraris, costruito nel 1911 e rinnovato per i Mondiali di Italia ’90, sarà oggetto di un intervento di modernizzazione firmato dall’architetto Hembert Penaranda. L’idea progettuale, sviluppata inizialmente su richiesta del Genoa e poi condivisa dalla Sampdoria, punta a creare uno stadio all’avanguardia, rispettoso della normativa vigente e dei principi della “Legge Stadi”. La Società ha già inviato al Comune le prime bozze del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e del Piano Economico-Finanziario. Il prossimo passo sarà definire la struttura finanziaria più efficace e completare i documenti necessari per l’avvio ufficiale dell’iter amministrativo.
Di seguito, il comunicato di Genova Stadium: "La Società, unitamente ai due club, è impegnata nello sviluppo di un progetto condiviso avente ad oggetto la riqualificazione del “Ferraris”. Tale impegno congiunto procede in un clima di piena collaborazione, con l’obiettivo comune – condiviso anche con l’Amministrazione Comunale – di restituire alla città e alle tifoserie un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni di entrambi i club".
