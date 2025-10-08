Genova Stadium, continua il progetto di riqualificazione del Ferraris

Il Ferraris, costruito nel 1911 e rinnovato per i Mondiali di Italia ’90, sarà oggetto di un intervento di modernizzazione firmato dall’architetto Hembert Penaranda. L’idea progettuale, sviluppata inizialmente su richiesta del Genoa e poi condivisa dalla Sampdoria, punta a creare uno stadio all’avanguardia, rispettoso della normativa vigente e dei principi della “Legge Stadi”. La Società ha già inviato al Comune le prime bozze del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e del Piano Economico-Finanziario. Il prossimo passo sarà definire la struttura finanziaria più efficace e completare i documenti necessari per l’avvio ufficiale dell’iter amministrativo.