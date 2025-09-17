Gianpiero Della Torre si è spento a 88 anni: era il migliore amico di Gigi Meroni

L'amico più stretto di Gigi Meroni, a Como conosciuto nel mondo dei motori e in quello del calcio, Giampiero Della Torre era "una persona ricca di umanità e sensibilità, gentile, affabile, ricca d'entusiasmo e vitalità", scrive Tuttosport. Amico di Meroni e della sua famiglia, Giampiero Della Torre ha da sempre provato a rendere vivida la memoria della Farfalla Granata, come in quella storia della Barilla: "Era abbandonata in un prato, era diventata un rifugio per galline. Gigi l'acquistò dai contadini, la trasportammo a Como. La fece ripulire, scelse lui la targa (all'epoca si poteva ancora) con quella sequenza di 7, il suo numero amato" raccontava. Una macchina che proprio Giampiero Della Torre conservò a lungo, per la famiglia di Gigi, in attesa che poi il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ne facessero cimelio in ricordo di una delle più grandi leggende della storia granata. Una storia incredibile, poi, quella della gallina e della capretta, animali che proprio Della Torre portò a Meroni, che voleva "scandalizzare i benpensanti" portandoli a guinzaglio. Si è spento così, dopo un mese di ricovero, all'età di 88 anni Giampiero Della Torre. Le più sentite condoglianze alla famiglia.