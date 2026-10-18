Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Torino della sua squadra, delle sue aspettative verso la partita e del Torino di Abate. Ecco alcune sue dichiarazioni.

Come sta la squadra?

"La squadra sta bene, a parte Almqvist e Nicolussi, che stanno facendo differenziato, oltre a Elphege ovviamente, mi auguro di recuperarli il prima possibile. Abbiamo fatto ottimo allenamento, un ottimo lavoro, dove abbiamo incrementato dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche a livello fisico"

Ha lavorato più sull'attacco o sulla difesa?

"Abbiamo fatto un lavoro complessivo. Abbiamo analizzato la gara contro l'Inter, dove ci sono state imperfezioni individuali e del collettivo. Ma fanno parte del percorso di crescita, è una squadra giovane e quindi questo percorso che stiamo facendo ci possono essere degli errori e dobbiamo essere bravi a correggerli. Credo che domani servirà una partita giusta da parte nostra, a livello di agonismo e intensità, dovremo essere bravi a creare i presupposti per poter capitalizzare le occasioni. Ci saranno poi dei momenti dove dovremo essere bravi a soffrire, questi ragazzi ce l'hanno questa mentalità ormai, ce l'abbiamo dentro anche noi. Poi dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo fatto nello sviluppo con la palla e nel portare uomini in area di rigore, e dovremo essere bravi sulle preventive perché loro sono bravi nell'attaccare".

Come può sorprendere Abate, che ha detto che il Parma ha qualità e fisicità?

"Abate sta facendo un buonissimo percorso col Torino, è un ottimo allenatore. Sappiamo che squadra sono, hanno aumentato anche l'esperienza in campo. Noi dovremo essere bravi a impattare sulla gara e nel difendere. Dobbiamo creare i presupposti per capitalizzare quello che faremo".

Variazioni sul sistema di gioco?

"Stiamo facendo valutazioni e creando presupposti per dare certezze a livello tattico. La squadra deve essere brava a cambiare e modellarsi in base agli interpreti. È una possibilità".

Da attaccante, come si può invertire la rotta in attacco?"Il lavoro bisogna farlo quotidianamente. Serve creare i presupposti per giocare e nell'accompagnare l'azione da parte di più interpreti. Essere più propositivi? Devi mantenere un certo equilibrio, quello è fondamentale, avendo le giuste preventive. Da parte dei ragazzi c'è grande disponibilità".