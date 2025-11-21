Giuliano Simeone: “Spero di avere una carriera come quella di Giovanni”

Nelle scorse ore Giuliano Simeone , fratello minore dell’attaccante del Torino, Giovanni, ha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha parlato anche del rapporto con la famiglia e con il suo allenatore speciale, “El Cholo” Simeone. “Se ho avvisato mio padre di volerlo superare come presenze all’Atlético? Penso che Giuliano sia un ragazzo che ha appena iniziato. Non mi piace fare paragoni con gli altri e voglio fare la mia strada”, ha detto.

L’argentino classe 2002 include anche suo fratello Giovanni nella risposta a una domanda sul Mondiale, un titolo che è mancato al padre Diego: “Superare mio papà vincendo il Mondiale? Beh, lui ha giocato molto ad alti livelli, ha fatto una grande carriera da giocatore, e spero di avere una carriera di successo come la sua e come quella di mio fratello Giovanni. La mia è appena iniziata; credo di essere in Primera División da due anni e devo continuare il mio percorso con duro lavoro e umiltà, per continuare a crescere e fare le cose un passo alla volta”.