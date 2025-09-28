Un grido strozzato in gola e le lacrime sul volto: così Andrea Belotti ha lasciato il campo sabato sera durante la partita contro l’Inter. L’ex capitano del Torino, oggi al Cagliari, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come comunicato dal club. Un infortunio che lo costringerà a fermarsi per sei o sette mesi. Per il Gallo, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, lo stop arriva proprio mentre stava ritrovando entusiasmo e fiducia: poco più di una settimana fa aveva trascinato i rossoblù con una doppietta decisiva contro il Lecce.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor altre news Grave infortunio per Belotti: l’esito degli esami
altre news
Grave infortunio per Belotti: l’esito degli esami
Lungo stop per il Gallo dopo la partita contro l'Inter
"Gli ho parlato subito, ha sentito crac, ora incrociamo le dita", aveva raccontato a caldo l’allenatore Fabio Pisacane al termine della partita contro l'Inter. Gli esami svolti il giorno successivo hanno purtroppo confermato i timori. Il Cagliari ha voluto stringersi attorno al suo bomber con un messaggio sui social: "Forza Andrea, la cresta si alzerà ancora, siamo tutti con te".
© RIPRODUZIONE RISERVATA