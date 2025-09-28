Grave infortunio per Belotti: l’esito degli esami

Un grido strozzato in gola e le lacrime sul volto: così Andrea Belotti ha lasciato il campo sabato sera durante la partita contro l’Inter. L’ex capitano del Torino, oggi al Cagliari, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come comunicato dal club. Un infortunio che lo costringerà a fermarsi per sei o sette mesi. Per il Gallo, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, lo stop arriva proprio mentre stava ritrovando entusiasmo e fiducia: poco più di una settimana fa aveva trascinato i rossoblù con una doppietta decisiva contro il Lecce.