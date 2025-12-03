Gravina si difende: “Se vado via riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha affrontato diverse tematiche: dal rischio di una terza assenza consecutiva dai Mondiali, alla sua posizione in federazione, fino a spiegare l’avvicendamento in panchina che ha portato all’esonero di Luciano Spalletti. “Ogni volta che la Nazionale commette un passo falso, immediatamente scatta l’indignazione popolare e si chiedono le teste. Ci sta, è il gioco dei tifosi. Ma continuiamo a cercare colpevoli senza renderci conto che la FIGC non può imporre certe cose, ma soltanto sensibilizzare”, ha affermato Gravina, che risponde così ai detrattori: “A chi mi dice ‘vai a lavorare’ rispondo: se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali? Se ne avessi la certezza, sarei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno”.