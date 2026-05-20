Sta facendo discutere in Grecia la scelta dell’Italia di presentarsi alle amichevoli di giugno con una selezione molto giovane. A poche settimane della sfida in programma il 7 giugno a Creta, il CT ellenico Ivan Jovanovic avrebbe espresso il proprio malcontento dopo le dichiarazioni di Silvio Baldini, CT della Nazionale azzurra ad interim, che aveva parlato della possibilità di convocare molti giocatori Under 21. Una posizione che, secondo la federazione greca, rischierebbe di abbassare il livello competitivo della sfida contro gli azzurri. A fare chiarezza ci ha pensato Giancarlo Antognoni, che sarà capo delegazione dell’Italia nelle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. L’ex dirigente azzurro ha respinto le polemiche, spiegando come non si tratti di una mancanza di rispetto nei confronti degli avversari: "Non scenderà in campo l’Under 21, ma un’Italia giovane e forte". Antognoni ha sottolineato come molti dei calciatori convocati facciano già parte stabilmente del giro della Nazionale maggiore o rappresentino il futuro del calcio italiano.

Chi sarà convocato?

L’equivoco sarebbe nato proprio dalle parole di Baldini, che aveva fatto riferimento a un gruppo giovane e di prospettiva. Un approccio che non sarebbe stato apprezzato dalla Grecia, desiderosa di affrontare una Nazionale italiana più esperta. La FIGC, però, non sembra intenzionata a cambiare programma. L’Italia che volerà a Creta sarà infatti una selezione competitiva e ricca di talenti emergenti. Tra i nomi che potrebbero trovare spazio ci sono Pisilli, Pio Esposito e Palestra, oltre a giovani già seguiti con attenzione come Honest Ahanor, Michael Kayode e Davide Bartesaghi. Possibile convocazione anche per Samuele Inacio, talento del Borussia Dortmund e classe 2008. Una linea verde pensata non soltanto per il presente, ma soprattutto per costruire lo zoccolo duro della Nazionale del futuro.