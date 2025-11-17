Haaland–Mancini, scintille in campo: “Grazie per la motivazione”

Un concetto che deve essere sfuggito al difensore azzurro Gianluca Mancini, con cui Haaland, nella ripresa e sul risultato di 1-1, ha avuto qualcosa da ridire. Un battibecco raccontato dallo stesso attaccante del Manchester City nel post-partita: "Sul punteggio di 1–1 ha iniziato a toccarmi il sedere, e ho pensato: ‘Ma cosa stai facendo?’”, racconta Haaland, che dalla provocazione ha trovato ulteriore forza per fare male ai padroni di casa: "Allora mi sono un po’ scaldato e gli ho detto: ‘Grazie mille per la motivazione, adesso si fa sul serio’. Poi ho segnato due gol, abbiamo vinto 4–1, quindi direi che è andata bene. Grazie a lui”.