La vicenda del Genoa riporta al centro una questione spesso sottovalutata nel calcio moderno: l’ingresso di un fondo americano non rappresenta necessariamente una garanzia di stabilità per un club. Nel 2021,777 Partners aveva rilevato la società rossoblù, promettendo un progetto ambizioso. Le successive difficoltà finanziarie del gruppo hanno però aperto una fase complessa, con ripercussioni anche sulle società collegate. Ora i riflettori sono puntati su A-Cap, creditore di 777 Partners e azionista di minoranza (partecipazione del 23%) del Genoa, alle prese a sua volta con problemi negli Stati Uniti. Dunque, le difficoltà finanziarie di un investitore possono finire per condizionare anche il futuro di una società sportiva, trascinando il club in dinamiche che vanno ben oltre il campo.

Non solo in Italia

Americano non significa sicurezza

Il Genoa non è un caso isolato di investitori americani in difficoltà nel mondo del calcio. Nel 2021 il fondo King Street interruppe il sostegno economico al Bordeaux, contribuendo a una crisi che nel 2024 portò il club alla liquidazione e alla ripartenza dalle categorie dilettantistiche francesi. Diversa la situazione del Chelsea, acquistato nel 2022 dal consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital: gli ingenti investimenti sul mercato non hanno impedito al club londinese di registrare perdite economiche molto rilevanti. Sono storie differenti, che non possono essere ricondotte a un unico modello di proprietà. Eppure, il punto in comune è evidente: avere grandi capitali a disposizione non significa automaticamente costruire un progetto sostenibile. E infatti, oltre alle ambizioni iniziali, contano la solidità finanziaria e la capacità di mantenere gli impegni nel tempo.

Il caso Genoa riporta al centro il tema dei fondi americani nel calcio: investitori capaci di muovere capitali importanti e alimentare grandi ambizioni, ma che non sempre offrono le garanzie necessarie a costruire un progetto solido. L’ingresso di un fondo può rappresentare un’opportunità, ma diventa un rischio quando la stabilità del club finisce per dipendere dalle difficoltà finanziarie della proprietà o da equilibri economici esterni al campo. Non tutti gli investitori americani seguono le stesse logiche, né ogni operazione è destinata a fallire. Il punto, però, è che le risorse iniziali e le promesse di rilancio non bastano: servono trasparenza, solidità e una strategia sostenibile nel lungo periodo. Perché un fondo può entrare nel calcio con grandi ambizioni, ma la sua affidabilità si misura soprattutto nella capacità di mantenere gli impegni quando arrivano le difficoltà.