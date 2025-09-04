Il gesto di Bellemo: aiuta una donna aggredita in strada

Martedì sera a Sottomarina, in Veneto, la turista polacca Monika Grimm, 34 anni, è stata accoltellata in strada appena arrivata nella località per una vacanza. La donna portava a spasso il cane quando è stata aggredita da un 25enne con problemi psichici, poi arrestato dai carabinieri. L’animale, fuggito durante l’attacco, è stato ritrovato il giorno dopo. Provvidenziale l’intervento di Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, e del fratello Stefano, che si trovavano a Chioggia con le rispettive famiglie: i due hanno soccorso la donna, accompagnandola verso casa e chiamando i soccorsi. "All’inizio era cosciente, poi sempre meno, ma continuava a chiedere del cagnolino", ha raccontato Stefano Bellemo a La Nuova Venezia. L’arrivo tempestivo dell’ambulanza e l’aiuto dei fratelli hanno evitato il peggio: la donna è ora fuori pericolo.