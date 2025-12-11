Il Napoli crolla a Lisbona, brutti errori di Vanja Milinkovic-Savic

Toro News
Prestazione negativa del Napoli in Champions League che paga anche gli errori dell'ex portiere del Torino
Andrea Croveri

Si complica il percorso in Champions League del Napoli, che nella partita del 10 dicembre incassa una pesante sconfitta per 2-0 contro il Benfica. Un risultato che aggrava un periodo già difficile, con i partenopei fermi nella parte bassa della classifica e incapaci di ritrovare continuità. In campo gli azzurri appaiono spenti, privi di ritmo, e l’ex granata Vanja Milinković-Savić diventa uno dei protagonisti in negativo. Dopo una bella parata iniziale su Ivanovic, al 17’ sbaglia il rinvio e regala una palla gol ad Aursnes che, clamorosamente, lo grazia. Solo due minuti più tardi è colpevole sull’1-0, tradito da un’uscita imprecisa e poco convinta. Anche sul raddoppio firmato da Barreiro appare incerto, sfiorando un pallone tutt’altro che imparabile. All’83’ evita guai peggiori fermando un contropiede al limite dell’area, ma non basta a riscattare una prestazione complessivamente deludente dell’intera squadra, su cui però restano ben impresse le sue impronte.

