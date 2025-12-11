Il Napoli crolla a Lisbona, brutti errori di Vanja Milinkovic-Savic

Si complica il percorso in Champions League del Napoli, che nella partita del 10 dicembre incassa una pesante sconfitta per 2-0 contro il Benfica. Un risultato che aggrava un periodo già difficile, con i partenopei fermi nella parte bassa della classifica e incapaci di ritrovare continuità. In campo gli azzurri appaiono spenti, privi di ritmo, e l’ex granata Vanja Milinković-Savić diventa uno dei protagonisti in negativo. Dopo una bella parata iniziale su Ivanovic, al 17’ sbaglia il rinvio e regala una palla gol ad Aursnes che, clamorosamente, lo grazia. Solo due minuti più tardi è colpevole sull’1-0, tradito da un’uscita imprecisa e poco convinta. Anche sul raddoppio firmato da Barreiro appare incerto, sfiorando un pallone tutt’altro che imparabile. All’83’ evita guai peggiori fermando un contropiede al limite dell’area, ma non basta a riscattare una prestazione complessivamente deludente dell’intera squadra, su cui però restano ben impresse le sue impronte.