Salta in meno di dieci ore la partnership tra il Napoli e la Golden Boys di Geolier, dopo la decisione del club di sollevare dall’incarico lo storico speaker Daniele Decibel Bellini. La società aveva affidato alla Golden Boys, gestita dal rapper e dal fratello Gaetano, la direzione artistica del matchday al Maradona, ma la scelta di rimuovere Bellini ha scatenato la protesta dei tifosi e una pioggia di critiche anche contro Geolier, accusato di complicità. Il rapper ha chiarito su Instagram: “Le decisioni del Napoli non hanno nulla a che vedere con me e con chi lavora con me”, aggiungendo poi di aver chiesto la reintegrazione di Bellini. Con il rifiuto del club, Geolier ha annunciato la revoca dell’accordo: “Per amicizia e stima nei confronti di Daniele non siglerò la partnership. Forza Napoli sempre”. Bellini, dal canto suo, ha ringraziato i tifosi: “Ho sempre dato il massimo, ma a volte non basta”. La società partenopea, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni.
Il Napoli licenzia lo speaker del Maradona, salta l’intesa con Geolier
La revoca dell’accordo dopo le proteste dei tifosi: il rapper prende le distanze dalla scelta della società e si schiera con Decibel Bellini
