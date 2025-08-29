Il Napoli licenzia lo speaker del Maradona, salta l’intesa con Geolier

Salta in meno di dieci ore la partnership tra il Napoli e la Golden Boys di Geolier, dopo la decisione del club di sollevare dall’incarico lo storico speaker Daniele Decibel Bellini. La società aveva affidato alla Golden Boys, gestita dal rapper e dal fratello Gaetano, la direzione artistica del matchday al Maradona, ma la scelta di rimuovere Bellini ha scatenato la protesta dei tifosi e una pioggia di critiche anche contro Geolier, accusato di complicità. Il rapper ha chiarito su Instagram: “Le decisioni del Napoli non hanno nulla a che vedere con me e con chi lavora con me”, aggiungendo poi di aver chiesto la reintegrazione di Bellini. Con il rifiuto del club, Geolier ha annunciato la revoca dell’accordo: “Per amicizia e stima nei confronti di Daniele non siglerò la partnership. Forza Napoli sempre”. Bellini, dal canto suo, ha ringraziato i tifosi: “Ho sempre dato il massimo, ma a volte non basta”. La società partenopea, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni.