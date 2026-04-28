Rimane un'ipotesi remota il commissariamento della FIGC da parte del CONI. Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, si è così espresso in merito alla questione: "Non mi lascio influenzare. Io ricopro questa posizione per far rispettare le regole, ma io devo essere allo stesso tempo il primo a rispettarle. Quando ci sono state le premesse per commissariare l'ho fatto, oggi non ci sono".

Riguardo alla sua carica ed ai suoi compiti ha in seguito aggiunto: "Essere il presidente del Coni è per me motivo d'orgoglio e sono fiero di rappresentare tutti gli organismi sportivi. Sono consapevole che devo monitorare questi organi che sostengo e rappresento, ma il mio ruolo non deve essere quello dello sceriffo".