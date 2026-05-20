Il Catanzaro continua a sognare e conquista una storica finale playoff di Serie B. La squadra di Alberto Aquilani elimina il Palermo e si giocherà contro il Monza l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie A, dopo le promozioni già conquistate da Venezia e Frosinone. Decisivo il pesante 3-0 ottenuto all’andata dai calabresi, che al ritorno al Barbera resistono al tentativo di rimonta rosanero. Il Palermo vince 2-0 grazie alle reti di Pohjanpalo e Modesto, ma il risultato non basta per ribaltare la semifinale. Per il Catanzaro si tratta di un traguardo storico: i giallorossi possono infatti tornare in Serie A dopo oltre quarant’anni dall’ultima apparizione nella stagione 1982/83. In finale ci sarà il Monza, che ha superato la Juve Stabia con il punteggio di 2-1 del ritorno trascinato dalla doppietta di Cutrone. I brianzoli puntano a riconquistare immediatamente la massima serie dopo la retrocessione della passata stagione.