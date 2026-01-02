Incendio a Crans-Montana, tra i feriti anche un giovane calciatore del Metz

I primi istanti di 2026 sono stati sconvolti dalla notizia di quanto accaduto nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Un incendio ha avvolto nelle fiamme il locale Le Constellation e attualmente si contano 47 morti e 112 feriti. Erano presenti diversi ragazzi, tra cui un calciatore francese, Tahirys Dos Santos, 19enne terzino sinistro del Metz B, in passato già convocato in prima squadra in Ligue 1. A confermarlo è stato proprio il club transalpino con una nota sul suo sito ufficiale: "Il giovane calciatore, 19 anni - si legge - ha riportato gravi ustioni ed è stato trasferito in Germania con un volo sanitario, dove si trova attualmente ricoverato. La notizia ha profondamente scosso l’intero ambiente del club: dirigenti, giocatori, staff tecnico e dipendenti hanno espresso la propria vicinanza a Tahirys in queste ore particolarmente difficili". Inoltre, il Metz ha garantito sostengo alla famiglia del giocatore e collabora per organizzare il trasferimento all'ospedale di Mercy, nei pressi della sua abitazione. "Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Tahirys Dos Santos saranno diffusi in caso di sviluppi significativi. Nel frattempo, il club invita a rispettare la privacy del giocatore e dei suoi familiari".