Incidente per Pietro Lo Monaco: è vigile e fuori pericolo

È vigile e non in pericolo di vita Pietro Lo Monaco, direttore sportivo dell’Enna (Serie D) ed ex dirigente di Catania, Genoa e Palermo, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo un incidente stradale. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato, nei pressi del capoluogo siciliano. Secondo le prime ricostruzioni, il dirigente, 70 anni, avrebbe perso il controllo della propria auto — probabilmente a causa di un colpo di sonno — finendo fuori strada. Soccorso in pochi minuti, ha riportato fratture allo sterno e alle costole. Attraverso i propri canali social, l’Enna Calcio gli ha inviato un messaggio di incoraggiamento: "Forza Direttore, riprenditi presto!".