Infantino, l’idea sul fuorigioco: “Solo se completamente davanti al difensore”

Dal World Sport Summit di Dubai, il presidente della Fifa Gianni Infantino sembra davvero intenzionato a rimescolare le carte per quanto riguarda la regola del fuorigioco, tra le più discusse all’ordine del giorno. La proposta del numero uno del calcio mondiale è quella di fischiare la posizione di offside soltanto quando un giocatore si trova completamente davanti al difensore: non più una parte del corpo oltre la linea, ma dunque l’intera figura. "La regola del fuorigioco si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all’attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore. Forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco", ha detto Infantino, che si è soffermato anche sulle perdite di tempo — "È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo" — e sul Var — "Lo stiamo migliorando continuamente e utilizza una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta".