Iran rinuncia ai Mondiali 2026: l’annuncio del ministro dello Sport

L’Iran non sarà ai Mondiali di calcio del 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. La decisione è stata resa pubblica dal ministro dello Sport Ahmad Donjamali e arriva in un momento di forte tensione internazionale per la Repubblica islamica, dopo i bombardamenti che hanno colpito Teheran e altre città iraniane e che sono attribuiti a Stati Uniti e Israele. La notizia è stata riportata dal quotidiano tedesco FAZ, che cita alcune dichiarazioni televisive dello stesso ministro. Secondo Donjamali, la situazione politica e militare rende impossibile per il Paese partecipare alla prossima Coppa del Mondo. "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali", ha dichiarato il ministro che ha poi descritto un contesto interno estremamente difficile: "Ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare".