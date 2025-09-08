Israele-Italia, lo striscione per Gattuso: “Non si gioca con chi uccide bambini”

Davanti all’abitazione di Corigliano Rossano del ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, è comparso uno striscione con la scritta: “Rino, non si gioca con chi uccide i bambini”. Nel mirino la sfida Israele-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che in molti ritengono non dovrebbe essere disputata. Nei giorni scorsi, proprio nel paese natale del tecnico, era stata lanciata una petizione che in poche ore ha raccolto centinaia di firme, chiedendo a Gattuso un gesto simbolico: rifiutarsi di giocare come segno di solidarietà verso la Palestina. Il ct, in conferenza stampa, ha ribadito di essere “contro tutte le guerre”, ma di non voler mescolare sport e politica. Una posizione che ha deluso molti concittadini, convinti che la neutralità non basti davanti a un conflitto che continua a fare vittime civili, soprattutto tra i bambini.