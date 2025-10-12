Italia ai play-off, le avversarie probabili: una è l’incubo degli Azzurri…

Non c'è ancora la certezza... ma quasi: l'Italia per qualificarsi ai prossimi Mondiali del 2026 dovrà passare dai play-off. Gli Azzurri al momento si trovano secondi nel girone I, a quota 12 punti. In vetta c'è la Norvegia, con 6 lunghezze in più dell'Italia. Gli italiani devono però giocare ancora 3 gare, i norvegesi soltanto 2. Matematicamente, quindi, per gli Azzurri ci sarebbe ancora la possibilità di arrivare primi: la Norvegia deve fare meno di tre punti (pareggiare la prima e perdere la seconda, proprio contro la nostra Nazionale) e l'Italia deve vincerle tutte. Sembra improbabile, come sembra improbabile che a pari punti possa essere la formazione di Gattuso a passare, visto che le differenze reti delle due squadre distano ben 19 gol. Si inizia, quindi, a parlare di play-off, fase alla quale potranno passare gli Azzurri concludendo con buoni risultati i gironi. Riguardo alle due sfide - semifinale e finale - che attendono (probabilmente) l'Italia al termine della fase in corso, si può stilare una lista di possibili avversarie con le rispettive percentuali, scoprendo che una di queste è già stata un incubo nella medesima competizione, ma otto anni prima. Tra le avversari più probabili, con il 19%, figurano Moldavia e Svezia. Proprio quest'ultima ai play-off ha impedito all'Italia di partecipare ai mondiali in Russia nel 2018. Dietro queste formazioni troviamo la Macedonia del Nord, con il 17%, l'Irlanda del Nord e la Romania con il 13%. Da ultime il Galles con il 7% e quella che sarebbe la più complicata: la Germania, con il 3% di possibilità.