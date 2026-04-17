Dopo l'umiliante mancata qualificazione ai Mondiali, arriva un'altra brutta notizia per la nazionale italiana: Mateo Retegui si è infortunato gravemente. L’attaccante azzurro, oggi all’Al-Qadisiyah, ha riportato la frattura della tibia sinistra nell’ultimo match di Saudi Pro League, terminato 2-2. Retegui era stato tra i protagonisti della gara, trovando la via del gol e servendo anche un assist prima di essere costretto a lasciare il campo in barella. Secondo le prime indiscrezioni, l’italo-argentino volerà a Madrid per sottoporsi a un intervento chirurgico già martedì prossimo, come concordato con il club saudita. I tempi di recupero, vista l’entità dell’infortunio, dovrebbero essere di almeno due mesi. Un epilogo amaro interrompe una stagione positiva per Retegui, chiusa con 16 reti in 28 presenze.