Italia, come arrivare ai Mondiali 2026

Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi al Mondiale 2026—
Si qualificano al Mondiale le prime classificate di ogni girone, mentre le seconde vanno al playoff. Al momento la situazione per il primo posto è in salita, dopo la sconfitta rimediata in Norvegia a giugno. L’Italia deve sperare di terminare a pari punti con la Norvegia passando avanti per differenza reti, il che al momento appare piuttosto complicato soprattutto dopo i quattro gol presi contro Israele. In chiave secondo posto, le cose si sono messe meglio dopo la scorsa vittoria. Se mantenuto al termine del girone, questo piazzamento porta ai playoff, che prevedono due gare secche (semifinale e finale) per la qualificazione al Mondiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA