Italia, come arrivare ai Mondiali 2026

Negli impegni di settembre l’Italia ha raccolto sei punti fondamentali che le consentono di restare in corsa per la qualificazione al Mondiale 2026. Prima il 5-0 netto contro l’Estonia, poi il rocambolesco 5-4 contro Israele, risultati che segnano un record: mai gli Azzurri avevano realizzato cinque gol in due gare consecutive. Riepiloghiamo la situazione di classifica per capire quali sono le combinazioni che permetterebbero all’Italia di centrare la qualificazione.

Mondiali 2026, la classifica del Gruppo I

Guardando la classifica nel complesso, nel Gruppo I la Norvegia è in prima posizione con 12 punti e una differenza reti di +11. Alle sue spalle inseguono Italia e Israele (che ha una partita in più), entrambe a quota 9, ma con differenze reti di +5 e +4. L’Estonia è quarta con 3 punti, mentre la Moldavia resta ultima con zero punti ottenuti. In caso di arrivo a pari punti, il primo criterio dirimente è la differenza reti. Per gli Azzurri il calendario vede quattro appuntamenti decisivi: l’11 ottobre in trasferta contro l’Estonia, il 14 ottobre in casa contro Israele, il 13 novembre match fuori casa contro la Moldavia e il 16 novembre partita in casa contro i primi in classifica della Norvegia.