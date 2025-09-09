Toro News
Italia, come arrivare ai Mondiali 2026 - immagine 1
Azzurri a pari punti con Israele, cosa serve per qualificarsi ai Mondiali
Andrea Croveri

Negli impegni di settembre l’Italia ha raccolto sei punti fondamentali che le consentono di restare in corsa per la qualificazione al Mondiale 2026. Prima il 5-0 netto contro l’Estonia, poi il rocambolesco 5-4 contro Israele, risultati che segnano un record: mai gli Azzurri avevano realizzato cinque gol in due gare consecutive. Riepiloghiamo la situazione di classifica per capire quali sono le combinazioni che permetterebbero all’Italia di centrare la qualificazione.

Mondiali 2026, la classifica del Gruppo I

Guardando la classifica nel complesso, nel Gruppo I la Norvegia è in prima posizione con 12 punti e una differenza reti di +11. Alle sue spalle inseguono Italia e Israele (che ha una partita in più), entrambe a quota 9, ma con differenze reti di +5 e +4. L’Estonia è quarta con 3 punti, mentre la Moldavia resta ultima con zero punti ottenuti. In caso di arrivo a pari punti, il primo criterio dirimente è la differenza reti. Per gli Azzurri il calendario vede quattro appuntamenti decisivi: l’11 ottobre in trasferta contro l’Estonia, il 14 ottobre in casa contro Israele, il 13 novembre match fuori casa contro la Moldavia e il 16 novembre partita in casa contro i primi in classifica della Norvegia.

Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi al Mondiale 2026

Si qualificano al Mondiale le prime classificate di ogni girone, mentre le seconde vanno al playoff. Al momento la situazione per il primo posto è in salita, dopo la sconfitta rimediata in Norvegia a giugno. L’Italia deve sperare di terminare a pari punti con la Norvegia passando avanti per differenza reti, il che al momento appare piuttosto complicato soprattutto dopo i quattro gol presi contro Israele. In chiave secondo posto, le cose si sono messe meglio dopo la scorsa vittoria. Se mantenuto al termine del girone, questo piazzamento porta ai playoff, che prevedono due gare secche (semifinale e finale) per la qualificazione al Mondiale.

