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Italia, tegola per Gattuso: infortunio Zaccagni, salta i playoff

Italia, tegola per Gattuso: infortunio Zaccagni, salta i playoff - immagine 1
Lesione muscolare alla coscia destra: stop di 30-40 giorni. Niente sfida con Irlanda del Nord e eventuale finale
Matteo Curreri
Matteo Curreri Redattore 

Notizie tutt’altro che beneauguranti per la Nazionale italiana verso i playoff mondiali. Gennaro Gattuso, a pochi giorni dalla semifinale contro l’Irlanda del Nord e da un’eventuale finale contro Galles o Bosnia, dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni.

L’esterno biancoceleste era uscito per infortunio durante la gara vinta di misura contro il Milan. Oggi il club ha comunicato l’esito degli esami: "Lesione muscolare post-traumatica di media entità a carico del vasto mediale e del vasto intermedio della coscia destra".

Le condizioni saranno monitorate di settimana in settimana, con un rientro stimato tra 30 e 40 giorni. I biancocelesti dovranno rinunciare a lui nelle sfide contro Bologna, Parma, Fiorentina e Napoli, con la speranza di recuperarlo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, a Bergamo; nello stesso stadio, la New Balance Arena, in cui gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di superare il turno e conquistare, il 31 marzo, il pass per Stati Uniti, Canada e Messico.

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