Italia, tegola per Gattuso: infortunio Zaccagni, salta i playoff

L’esterno biancoceleste era uscito per infortunio durante la gara vinta di misura contro il Milan. Oggi il club ha comunicato l’esito degli esami: "Lesione muscolare post-traumatica di media entità a carico del vasto mediale e del vasto intermedio della coscia destra".

Le condizioni saranno monitorate di settimana in settimana, con un rientro stimato tra 30 e 40 giorni. I biancocelesti dovranno rinunciare a lui nelle sfide contro Bologna, Parma, Fiorentina e Napoli, con la speranza di recuperarlo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, a Bergamo; nello stesso stadio, la New Balance Arena, in cui gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di superare il turno e conquistare, il 31 marzo, il pass per Stati Uniti, Canada e Messico.